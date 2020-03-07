В Курской области ввели режим повышенной боеготовности
С 9 часов утра 6 марта в Главном управлении МЧС России по Курской области введен режим повышенной готовности. С утра 7 марта особый режим действует во всей Курской области.
- Для обеспечения безопасного проведения праздничных мероприятий, своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в регионе принимается комплекс профилактических мер, - сообщили в МЧС региона.
Уточнены и находятся на контроле списки мест проведения праздничных мероприятий. Их планируется всего порядка 30. Проведены осмотры противопожарного состояния всех мест проведения праздничных мероприятий, с персоналом объектов проведен противопожарный инструктаж.
Дежурные караулы пожарной охраны Курской области проинспектировали исправность противопожарного водоснабжения.
Общая группировка сил и средств, задействованных в работе по обеспечению безопасности региона, составила более трех тысяч человек и 1016 единиц техники, из которых от МЧС России 506 человек и 98 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU