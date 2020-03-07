В Курске снова отключат свет

7 Март 2020 2020-03-07T08:46:13+03:00

Отключения пройдут во всех округах города Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" электричество отключат на следующих улицах города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 10 по 13 марта с 9-30 до 15-00:

Пионеров 21-51; 28-52; Чумаковская 30-44, 21-39; Красная Армия 36-40; Народная 2-2а; Белгородская 23; Сумская 13-23; Моковская 26-30; Заводская 6.

С 10 по 13 марта 2020 г. с 9-00 до 17-00: Капитальный ремонт ВЛ и обрезка деревьев.

Малиновая 21-53, 22-56; Овечкина 80д-106, 55-83; Бочарова 43-65, 52-58; Литовская 35а-55; 5-й Даньшенский переулок 3-19, 4-20; 6-йДаньшенский переулок 3-11, 2-14;

7-й Даньшенский переулок 1-11, 2-10., ул.1-2 Степная; ул.1-5 Кислинские; 1-10 Степные переулки; Аэроклубная; Броневая; Заповедный проезд; Парашутная; Дружининская 17-39, 12-46, 46а, 28г,358а.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 10 по 13 марта с 9-00 до 17-00:

Спортивная, Олимпийская, Институтская, 2-й Аэродромный, 2-й Воротний, Бойцов 9-й дивизии,

3-й, 4-й Аэродромный, ул. 1-я,2-я Бугорская, ул. Новая Бугорская, ул. Кавказская, проезд Бугорский, ул. Институтская, 1-й, 2-й Институтский переулок, ул. 2-я Кавказская

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 10 по 13 марта с 09-30 до 16-00:

ВЧК 55-99;

ВЧК, 47 - CОШ № 34 им. В.М Бочарова (70 человек)

12 марта 2020 г. с 13-30 до 16-00:

Новая Первомайская 1-49,2-54

Фрунзе 100-106, 103-111

Новый Первомайский переулок 1-19, 2-20

(250 человек).

Тел. для справок: 26-32-10

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