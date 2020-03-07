Под Курском нашли артснаряд
6 марта в ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной Войны в Ключевском сельском совете Горшеченского района.
На место ЧП выехали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.
- Обнаруженный артиллерийский снаряд 76 мм изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, - сказали в региональном МЧС.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU