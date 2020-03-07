2020-03-07T08:40:59+03:00
Происшествия

Под Курском нашли артснаряд

ЧП произошло в Горшеченском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Снаряд вывезли на полигонСнаряд вывезли на полигонФото: Из архива КП.
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6 марта в ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной Войны в Ключевском сельском совете Горшеченского района.

На место ЧП выехали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

- Обнаруженный артиллерийский снаряд 76 мм изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, - сказали в региональном МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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