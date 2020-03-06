В Курске открылось первое окно «ОНФ. Помощь»

6 Март 2020 2020-03-06T17:25:58+03:00

Такие окна будут принимать жалобы курян по разным вопросам Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Инициатива предусмотрена проектом Общероссийского народного фронта «Прямая линия. Продолжение» по работе с обращениями граждан, поступившими в рамках ежегодного эфира Президента России.

Жители Курска, у которых нет доступа к мобильному приложению «ОНФ. Помощь», смогут прийти со своими проблемами в МФЦ на улице Республиканской, 50М.

- Окно «ОНФ. Помощь» - это общественная приемная Народного фронта. К рассмотрению обращений подключатся добровольческие и волонтерские организации, органы власти. Цель – помочь человеку максимально оперативно найти системные решения, повысить качество жизни и обеспечить защиту прав граждан, - рассказала координатор единого волонтерского штаба в Курской области Ольга Ворошилова.

Офис работает шесть дней в неделю. Для функционирования нового окна задействованы три специалиста, которые обеспечат бесперебойный режим работы. До конца года будут открыты порядка десяти окон.

- Для нас это еще один канал обратной связи от жителей. Мало решить проблему, надо понимать, насколько удовлетворен человек этим решением, - говорит заместитель губернатора Курской области Вячеслав Берзин.

ИСТОЧНИК KP.RU