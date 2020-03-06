В Курске на пожаре погибла женщина

6 Март 2020 2020-03-06T16:40:40+03:00

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22:48 5 марта в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в частном двухквартирном доме по адресу: Курск, улица 1-я Фатежская.

Пожарные прибыли на место ЧП по данным МЧС через минуту и сразу стали тушить огонь. Загорание локализовано в 22:57, ликвидировано в 23:04.

В результате пожара в деревянном доме в квартире №1 общей площадью 30 квадратных метров выгорела комната. В квартире обнаружили тело 58-летней женщины, сообщили в МЧС.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU