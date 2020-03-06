В Курской области откроют доброцентр «Традиции соловьиного края»

6 Март 2020 2020-03-06T15:04:21+03:00

Для социальной адаптации обучающихся в школе-интернате будет реализовано несколько профилей труда Фото: Светлана ВОЛКОВА

Он будет расположен на базе Обоянской школы-интерната

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В Обоянской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья к началу нового учебного года появится доброцентр «Традиции соловьиного края». Его задача - расширить представление обучающихся о культуре, традициях и обычаях родного края.

Создание доброцентра стало возможным благодаря федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование».

Для его обустройства будет проведена комплексная реконструкция территории школы-интерната и создан мини-парк «Традиции соловьиного края».

- Территорию мини-парка планируется разбить на зоны по различным направлениям, где будут демонстрировать работы обучающихся и педагогов из школьных мастерских. Для детей и педагогов будет закуплено специальное высокотехнологичное оборудование. Для социальной адаптации обучающихся в школе-интернате будет реализовано несколько профилей труда, программ профессионального обучения и дополнительного образования, в числе которых «Кондитерское дело», «Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений», «Персонал в сфере обслуживания», - сказали в администрации региона.

На базе доброцентра «Традиции соловьиного края» создается региональный центр методического сопровождения педагогических работников и психолого–педагогической помощи детям и их родителям. Современное оборудование кабинетов и мастерских позволит педагогам проводить открытые занятия, мастер-классы, квесты, тренинги, консультации на высоком методическом уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU