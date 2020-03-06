В Курской области участникам Великой Отечественной подарят мобильники

6 Март 2020 2020-03-06T14:59:40+03:00

В регионе будет работать около двух тысяч волонтеров Фото: Светлана ВОЛКОВА

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- В Курской области во всех мероприятиях Года памяти и славы планируем задействовать более двух тысяч волонтеров. Для нас очень важно качественно подготовить праздничные мероприятия и уделить внимание каждому ветерану, проживающему в регионе. Каждому участнику войны мы подарим мобильный телефон, чтобы всегда быть с ними на связи: для нас это отличная возможность оперативно помогать им, не ожидая звонка от ветеранских и других организаций, - сказала руководитель курского отделения «Волонтеры Победы» Анна Конорева.

В целом по стране желание стать волонтерами изъявили порядка 50 тысяч человек. Заявки принимают на портале Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Молодежь примет участие в организации главных мероприятий Года памяти и славы.

По словам руководителя общественного движения «Волонтеры Победы» Ольги Амельченковой, соорганизаторами крупных событий станут более ста тысяч волонтеров, которые окажут помощь ветеранам. Это будет касаться восстановления семейного древа, благоустройства памятных мест и воинских захоронений, пообещали в обладминистрации.

Каждый доброволец, зарегистрировавшийся на портале волонтерыпобеды.рф, пройдет специальное обучение на мобильной платформе; для этого разработан Единый стандарт подготовки волонтеров, включающий не только информацию о функциях и навыках добровольцев, но и об истории Второй мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU