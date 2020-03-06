Курскую чиновницу обвиняют в краже 1,6 миллионов рублей из бюджета

6 Март 2020 2020-03-06T14:26:36+03:00

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- Руководитель одного из структурных подразделений администрации Щигровского района ненадлежащим образом выполняла возложенные на нее обязанности по контролю за работой подчиненных, соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, а также за целевым использованием средств и соблюдением финансовой дисциплины. Это позволило ее подчиненной похитить из муниципального бюджета более 1,6 млн. рублей, - сообщили в прокуратуре региона.

На основании материалов прокурорской проверки против руководителя подразделения администрации Щигровского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Кроме того проводится расследование уголовного дела в отношении ее подчиненной в связи с мошенничеством в особо крупном размере, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU