Курская область заняла пятое место в России по производству зерна
Курская область может увеличить экспорт сельхозпродукции, заявили в администрации региона.
- По итогам 2019 года Курская область занимает второе место в ЦФО и пятое место в России по производству зерна. В 2020 году мы планируем собрать не менее 5,1 млн тонн, а к 2024 году рассчитываем на 6 млн тонн – отметил заместитель губернатора Сергей Стародубцев.
Зерно – основная культура, которая производится аграриями региона. Курское зерно поставляется более чем в 20 стран мира. Его основные потребители – Латвия, Литва, Египет, Турция, Казахстан. Теперь есть предпосылки для расширения экспортной географии курской продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU