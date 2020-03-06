Курская область заняла пятое место в России по производству зерна

6 Март 2020 2020-03-06T13:00:07+03:00

В 2020 году планируется собрать не менее 5,1 млн тонн

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Курская область может увеличить экспорт сельхозпродукции, заявили в администрации региона.

- По итогам 2019 года Курская область занимает второе место в ЦФО и пятое место в России по производству зерна. В 2020 году мы планируем собрать не менее 5,1 млн тонн, а к 2024 году рассчитываем на 6 млн тонн – отметил заместитель губернатора Сергей Стародубцев.

Зерно – основная культура, которая производится аграриями региона. Курское зерно поставляется более чем в 20 стран мира. Его основные потребители – Латвия, Литва, Египет, Турция, Казахстан. Теперь есть предпосылки для расширения экспортной географии курской продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU