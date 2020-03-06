На курянок завели уголовное дело за лжесвидетельство
Большесолдатский районный суд рассмотрел уголовное дело против 22-летнего жителя Медвенского района, который признан виновным по ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста).
В качестве свидетелей по уголовному делу в суде были допрошены две жительницы Курска.
- Желая обеспечить алиби подсудимому и помочь избежать уголовной ответственности, они дали заведомо ложные показания о том, что в день преступления мужчина был в их компании. Несмотря на это, государственный обвинитель убедил суд в доказанности вины подсудимого, - рассказали в прокуратуре.
Парню суд дал три года колонии общего режима.
После вступления приговора суда в законную силу прокурор Большесолдатского района направил материалы проверки против женщин с требованием завести уголовное дело в связи с дачей заведомо ложных показаний.
На основании материалов прокурорской проверки против них завели дело по ч. 1 ст. 307 УК РФ
ИСТОЧНИК KP.RU