На курянок завели уголовное дело за лжесвидетельство

6 Март 2020 2020-03-06T12:35:57+03:00

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Большесолдатский районный суд рассмотрел уголовное дело против 22-летнего жителя Медвенского района, который признан виновным по ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста).

В качестве свидетелей по уголовному делу в суде были допрошены две жительницы Курска.

- Желая обеспечить алиби подсудимому и помочь избежать уголовной ответственности, они дали заведомо ложные показания о том, что в день преступления мужчина был в их компании. Несмотря на это, государственный обвинитель убедил суд в доказанности вины подсудимого, - рассказали в прокуратуре.

Парню суд дал три года колонии общего режима.

После вступления приговора суда в законную силу прокурор Большесолдатского района направил материалы проверки против женщин с требованием завести уголовное дело в связи с дачей заведомо ложных показаний.

На основании материалов прокурорской проверки против них завели дело по ч. 1 ст. 307 УК РФ

ИСТОЧНИК KP.RU