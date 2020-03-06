2020-03-06T11:31:33+03:00
Общество

7 марта в Курске перекроют центр города

В городе пройдет церемония прощания с Героем Советского Союза Михаилом Булатовым
Ольга ДАНИЛОВА
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С 12.30 до 13.30 будет закрыто движение автомобильного транспорта по улице Сонина, Красной площадиС 12.30 до 13.30 будет закрыто движение автомобильного транспорта по улице Сонина, Красной площадиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Как уже сообщала "КП", церемония захоронения Героя Советского Союза, Почетного гражданина Курской области и города Курска Михаила Булатова состоится 7 марта на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны.

В мэрии Курска сообщили, что на время проведения траурных мероприятий будет ограничена парковка и движение автотранспорта с 9.00 до 14.00 - на площади у Знаменского собора, ул. Луначарского и с 12.30 до 15.00 - на автомобильной стоянке на ул. К. Маркса (рядом с площадью Героев Курской битвы).

Движение автомобильного транспорта по ул. К. Маркса во время прибытия траурного кортежа на Мемориал павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. будет приостановлено.

С 12.30 до 13.30 будет закрыто движение автомобильного транспорта по улице Сонина, Красной площади (от площади у Знаменского собора до ул. Урицкого). На этот период движение городского пассажирского транспорта будет организовано следующим образом:

- со стороны Северо-Западного м/р-на и Сеймского округа города Курска - через ул. В. Луговая;

- в направлении Железнодорожного округа - через ул. 2-я Новоселовка.

Микроавтобусы по маршрутам №№ 227, 228, 273, 274 будут курсировать до остановки «Ул. Почтовая» по ул. Радищева и обратно, движение автобусов и микроавтобусов по кольцевым маршрутам №№ 39, 83, 93, 280 будет осуществляться по улице Радищева, движение троллейбусов со стороны Сеймского округа - до площади Дзержинского, со стороны СХА - до Московской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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