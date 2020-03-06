2020-03-06T10:40:14+03:00
Общество

Героя Советского Союза Михаила Булатова похоронят на мемориале "Памяти павших"

Церемония прощания состоится 7 марта
Светлана ВОЛКОВА
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Михаила Алексеевича не стало 3 марта. Он прожил 95 летМихаила Алексеевича не стало 3 марта. Он прожил 95 летФото: Светлана ВОЛКОВА
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Прощание жителей Курской области с Героем Советского Союза Михаилом Алексеевичем Булатовым пройдет 7 марта с 10:00 до 13:00 в концертном зале «Свиридовский» (Курск, ул. Сонина, 4).

Почетный гражданин Курской области и города Курска Михаил Булатов будет похоронен на мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», сообщили в администрации Курской области.

Нашего легендарного земляка похоронят со всеми воинскими почестями.

Церемония захоронения состоится в 13:00 на мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Ранее "КП" опубликовала последнее интервью с Героем Советского Союза Михаилом Булатовым, которое он дал корреспонденту "КП" в январе этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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