Героя Советского Союза Михаила Булатова похоронят на мемориале "Памяти павших"

6 Март 2020 2020-03-06T10:40:14+03:00

Михаила Алексеевича не стало 3 марта. Он прожил 95 лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Прощание жителей Курской области с Героем Советского Союза Михаилом Алексеевичем Булатовым пройдет 7 марта с 10:00 до 13:00 в концертном зале «Свиридовский» (Курск, ул. Сонина, 4).

Почетный гражданин Курской области и города Курска Михаил Булатов будет похоронен на мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», сообщили в администрации Курской области.

Нашего легендарного земляка похоронят со всеми воинскими почестями.

Церемония захоронения состоится в 13:00 на мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Ранее "КП" опубликовала последнее интервью с Героем Советского Союза Михаилом Булатовым, которое он дал корреспонденту "КП" в январе этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU