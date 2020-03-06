Героя Советского Союза Михаила Булатова похоронят на мемориале "Памяти павших"
Прощание жителей Курской области с Героем Советского Союза Михаилом Алексеевичем Булатовым пройдет 7 марта с 10:00 до 13:00 в концертном зале «Свиридовский» (Курск, ул. Сонина, 4).
Почетный гражданин Курской области и города Курска Михаил Булатов будет похоронен на мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», сообщили в администрации Курской области.
Нашего легендарного земляка похоронят со всеми воинскими почестями.
Церемония захоронения состоится в 13:00 на мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Ранее "КП" опубликовала последнее интервью с Героем Советского Союза Михаилом Булатовым, которое он дал корреспонденту "КП" в январе этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU