В Курской области спилили дореволюционные дубы

6 Март 2020 2020-03-06T09:25:31+03:00

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ЧП произошло в урочище «Ломовое» лесного фонда Кореневского участкового лесничества.

- Неизвестные спилили четыре дерева породы «Дуб». По оценке специалистов возраст этих особо ценных деревьев превышал сто лет. Причиненный государству ущерб составил более одного миллиона рублей, - рассказали в прокуратуре региона.

На основании материалов прокурорской проверки завели уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры, добавили в ведомстве. Сейчас ищут тех, кто уничтожил уникальные экземпляры деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU