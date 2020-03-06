2020-03-06T09:25:31+03:00
Происшествия

В Курской области спилили дореволюционные дубы

Вековые деревья росли в урочище «Ломовое»
Ольга ДАНИЛОВА
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Ущерб оценили в миллион рублейУщерб оценили в миллион рублейФото: Светлана ВОЛКОВА
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ЧП произошло в урочище «Ломовое» лесного фонда Кореневского участкового лесничества.

- Неизвестные спилили четыре дерева породы «Дуб». По оценке специалистов возраст этих особо ценных деревьев превышал сто лет. Причиненный государству ущерб составил более одного миллиона рублей, - рассказали в прокуратуре региона.

На основании материалов прокурорской проверки завели уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры, добавили в ведомстве. Сейчас ищут тех, кто уничтожил уникальные экземпляры деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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