2020-03-06T10:43:25+03:00
Общество

В Курске открылся кинолекторий

Зрителей приглашают на бесплатный показ цикла фильмов Александра Звягинцева «Без срока давности»
Ольга ДАНИЛОВА
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Цикл фильмов рассказывает о злодеяниях фашистовЦикл фильмов рассказывает о злодеяниях фашистовФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске начал работу кинолекторий, приуроченный к 75-летию Великой Победы. Каждый вторник в 14.00 здесь проходит показ цикла фильмов Александра Звягинцева «Без срока давности». Восемь эпизодов документального сериала рассказывают о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в период Второй мировой войны. Своим фильмом автор напоминает о нацистских преступлениях на территории СССР и европейских стран против мирного населения.

Фильмы были сняты в рамках национального проекта «Без срока давности», целью которого является сохранение памяти о трагедии мирного населения СССР, ставшего жертвой военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. В ходе данной акции рассекречены и введены в научный оборот сведения о преступлениях нацистов, проведены поисковые работы на местах массовых захоронений мирных граждан. Автор проекта Александр Звягинцев – юрист, писатель и сценарист – за фильм «Без срока данности. Шкаф позора» был удостоен премии «Золотой орел» в номинации «Лучший неигровой фильм».

Кинолекторий проходит в рамках противодействия фальсификации истории и приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Показ стартовал 3 марта и продолжится вплоть до празднования 75-ой годовщины Великой Победы.

Всех желающих ждут каждый вторник в 14:00 на историческом факультете КГУ в аудитории 426 на втором этаже учебного корпуса по адресу: г. Курск, ул. Золотая, 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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