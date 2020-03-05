2020-03-05T17:24:26+03:00
Происшествия

Под Курском ночью сгорел ВАЗ

Возгорание произошло в моторном отсеке
Ольга ДАНИЛОВА
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Подобные ЧП в регионе происходят регулярноПодобные ЧП в регионе происходят регулярноФото: Из архива КП.
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В 02:16 5 марта в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля в поселке Солнечный Рыльского района.

По данным МЧС пожарные приехали на место ЧП в 02:22. Потушить пожар удалось за две минуты - в 02:24.

В результате пожара в автомобиле «ВАЗ 21310» поврежден моторный отсек.

ВАЗ тушили 16 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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