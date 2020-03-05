2020-03-05T17:13:21+03:00
Общество

Мобильная медицинская бригада проводит диспансеризацию в отдаленных курских селах

В ее составе работает шесть специалистов
Ольга ДАНИЛОВА
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Добраться до райбольницы, чтобы получить помощь или пройти диспансеризацию, не так простоДобраться до райбольницы, чтобы получить помощь или пройти диспансеризацию, не так простоФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Щигровском районе мобильная бригада медиков из центральной районной больницы выезжает в села два раза в неделю - в среду и четверг - для диспансеризации местного населения, сообщили в администрации региона.

5 марта прием жителей прошел в деревне Гремячка и поселке Зеленая роща.

Передвижной медицинский комплекс оборудован гинекологическим креслом-кушеткой, двумя электрокардиографами, аппаратами для антропометрии, дефибриллятором, аппаратом для УЗИ; здесь можно измерить и внутриглазное и артериальное давление.

В состав выездной бригады входят шесть квалифицированных специалистов: терапевт, врач УЗИ-диагностики, медсестра функциональной диагностики, медсестра по забору крови, акушерка, а также специалисты кабинета профилактики.

Все анализы и различные исследования готовятся в течение дня. По правилам диспансеризации, тех людей, у которых в результате обследования обнаружены проблемы со здоровьем, отправляют к врачам узких специальностей.

- Передвижной медкомплекс помогает местным ФАПам. Для обследования жителям не нужно ехать почти 10 километров до Щигровской районной больницы, - отметила главный врач ЦРБ Ирина Гайдабурова.

Больница получила передвижной медицинский комплекс в конце прошлого года в рамках нацпроекта «Здравоохранение». За это время специалистами в районе осмотрено более 300 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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