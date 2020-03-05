2020-03-05T17:04:27+03:00
Происшествия

В Курской области пограничники изъяли у гражданина Украины квадрокоптер

ЧП произошло на госгранице в пункте пропуска Теткино
Ольга ДАНИЛОВА
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Украинец забыл задекларировать квадрокоптерУкраинец забыл задекларировать квадрокоптерФото: предоставлено пресс-службой
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В автомобильном пункте пропуска Теткино сотрудники Глушковского таможенного поста Курской таможни у въезжавшего в Россию гражданина Украины изъяли квадрокоптер.

При прохождении таможенного контроля 30-летний житель Сумской области заявил, что у него нет товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещенных или ограниченных к ввозу на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Но во время последовавшего досмотра пограничники нашли в багажнике автомобиля в упаковочной сумке квадрокоптер.

Гражданин Украины пояснил, что он едет в гости к родственникам в Курскую область. Квадрокоптер собирался использовать для съемок красивых видов местной реки Сейм. О том, что квадрокоптер, как товар подлежит таможенному декларированию, он не знал.

- Экспертиза установила, что квадрокоптер Mavic Pro модели M1P изготовлен в Китае. Максимальная дальность полета составляет 13 километров. Модель имеет систему спутникового позиционирования GPS/ГЛОНАСС и видеокамеру. Свободная рыночная цена квадрокоптера составила более 78 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе курской таможни.

- Стоимость товара (квадрокоптера), ввозимого в ЕАЭС в личных целях в сопровождаемом багаже автомобильным транспортом, превысила сумму эквивалентную 500 евро, соответственно данный товар подлежит таможенному декларированию,- сообщил начальник Глушковского таможенного поста Вячеслав Свежинцев. - По факту нарушения таможенных правил против гражданина Украины составлен протокол об административном правонарушении. Постановление по делу вынесет суд. Санкции части 1 статьи 16.2 КОАП РФ предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости квадрокоптера или конфискацию изъятого товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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