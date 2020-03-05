2020-03-05T16:21:33+03:00
Общество

Куряне смогут получить бесплатную юридическую помощь

Список центров правовой информации
Ольга ДАНИЛОВА
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На правовую помощь могут рассчитывать социально незащищенные категории населенияНа правовую помощь могут рассчитывать социально незащищенные категории населенияФото: Светлана ВОЛКОВА
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Проект реализуется на территории шести муниципальных образований области: в Дмитриевском, Железногорском, Курском, Медвенском, Поныровском и Щигровском районах.

Такая возможность появилась в муниципальных образованиях благодаря проекту Курского регионального отделения Ассоциации юристов России «Правовая помощь онлайн». Он получил поддержку Фонда президентских грантов по итогам второго конкурса 2019 года.

Граждане могут обратиться в публичные центры правовой информации в районных библиотеках, откуда организованы онлайн-консультации с юристами Центра бесплатной юридической помощи.

Они дадут разъяснения по вопросам семейного, трудового, земельного, жилищного и гражданского права, а также помогут составить правовые документы - исковые заявления, ходатайства, жалобы. За помощью могут обращаться представители социально незащищенных категорий граждан - пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, ветераны и другие.

Более подробную информацию можно получить в центрах правовой информации:

Бесединская центральная районная библиотека (Курский район, с. Беседино, д. 194);

Щигровская межпоселенческая районная библиотека (г. Щигры, ул. Красная, д. 40);

межпоселенческая библиотека Медвенского района (п. Медвенка, ул. Советская, д. 39);

межпоселенческая библиотека Поныровского района (п. Поныри, ул. Почтовая, д. 42);

межпоселенческая библиотека Дмитриевского района (г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 5);

Централизованная библиотечная система г. Железногорска (г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 40).

ИСТОЧНИК KP.RU

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