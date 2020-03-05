2020-03-05T15:15:56+03:00
Происшествия

Жильцам курских многоэтажек вернули горячую воду после жалобы

Подача тепла и горячей воды почти три года здесь осуществлялась по временной схеме
Ольга ДАНИЛОВА
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Жильцы долго терпели перебои с водоснабжениемЖильцы долго терпели перебои с водоснабжениемФото: Светлана ВОЛКОВА
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Жильцы многоэтажек обратились с жалобой в прокуратуру на прекращение подачи горячей воды в двух многоквартирных жилых домах, расположенных в Железногорске.

- Как показала проверка, между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией, обслуживающей эти дома, нет договора на поставку коммунальных услуг по горячему водо- и теплоснабжению. Подача теплоснабжения и горячего водоснабжения на эти объекты с 2017 года осуществлялась по временной схеме для проведения отделочных и пуско-наладочных работ, - пояснили в ведомстве.

Железногорский межрайонный прокурор внес директору управляющей организации, генеральному директору застройщика, а также генеральному директору ресурсоснабжающей организации представления, в которых потребовал устранить нарушения.

Требования прокурора удовлетворены. Подача воды возобновлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Жильцам курских многоэтажек вернули горячую воду после жалобы
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