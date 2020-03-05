По подозрению в серии краж на Северо-Западе Курска задержан мужчина

5 Март 2020 2020-03-05T15:26:01+03:00

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Сотрудники Северо-Западного отдела полиции задержали курянина за серию краж из автомобилей.

- На счету 37-летнего мужчины около десяти хищений, совершенных за неделю. В каждом случае он выбирал транспорт, не оборудованный сигнализациями. Также ему попадались машины, хозяева которых попросту забывали их закрыть. Все автомобили он выбирал заранее недалеко от своего дома, - рассказали в УМВД региона.

Из салонов авто он забирал автотехнику, а также все ценные вещи, которые находил. Его внимание также привлекали аккумуляторы. Их он продавал случайным людям или сбывал в пункт приема металла.

Часть потерпевших не сразу замечали пропажу имущества, поэтому сообщали в полицию спустя несколько дней.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативные мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника. Он задержан с поличным при попытке очередной кражи. Часть похищенной автотехники у него изъяли. Остальное он успел сбыть. Сейчас прежде судимый мужчина арестован и активно участвует в следственных действиях в рамках расследования уголовного дела по факту краж.

ИСТОЧНИК KP.RU