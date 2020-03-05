2020-03-05T13:24:36+03:00
Деловой Курск

В Курске приступили к строительству второй очереди дороги по проспекту Плевицкой

Предстоит также обустроить автобусные остановки, установить дорожные знаки, светофоры и барьерное ограждение, нанести дорожную разметку
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курске немало магистралей нуждаются в обновленииВ Курске немало магистралей нуждаются в обновленииФото: Светлана ВОЛКОВА
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В прошлом году подрядчик выполнил работы первого этапа на участке протяженностью 1,8 километров - по две полосы движения в каждом направлении. Дорога соединила улицу Косухина и проспект Надежды Плевицкой.

По результатам электронного аукциона в этом году контракт на строительство второй очереди магистрали заключен с курской подрядной организацией ООО «ДРСУ». 5 марта дорожники приступили к подготовительным работам на объекте.

- Протяженность второго участка составит 600 метров, по две полосы движения в каждом направлении. Новая трасса свяжет проспект Плевицкой с улицей Сумской с дальнейшим выездом на объездную дорогу М-2 «Крым», - пояснили в администрации региона.

Дорожникам предстоит засыпать овраг глубиной порядка 20 метров, укрепить основание и уложить верхний слой асфальтобетонного покрытия. При устройстве проезжей части планируется использовать износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон толщиной шесть сантиметров. Кроме того, между слоями покрытий будет уложена геосетка, предотвращающая образование трещин.

Предстоит также обустроить автобусные остановки, установить дорожные знаки, светофоры и барьерное ограждение, нанести дорожную разметку. Рабочие сделают озеленение прилегающей территории. Вдоль новой дороги установят наружное электроосвещение.

Сдача объекта запланирована на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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