В Курской области не справляются с наплывом заявлений на детские выплаты

5 Март 2020 2020-03-05T11:07:38+03:00

С начала года в соцзащиту поступило уже почти четыре тысячи обращений в связи с рождением первого ребенка

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За январь и февраль органы социальной защиты Курской области и многофункциональные центры приняли уже 3 890 заявлений от семей на выплату в связи с рождением первого ребенка, сообщает региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства.

Решение о назначении выплаты принимается органом соцзащиты в течение 30 дней со дня регистрации всех документов, в том числе тех, которые запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия.

- Объем работы для сотрудников органов соцзащиты в настоящее время увеличился в пять раз, они работают без выходных, принимаются все меры для рассмотрения заявлений в установленные сроки. По вновь принятым решениям о назначении ежемесячной выплаты идет еженедельное перечисление денег на счета получателей, - сообщили в ведомстве.

Жителей Курской области просят проявить терпение и отнестись с пониманием к ситуации задержки выплаты пособия в связи с рождением первого ребенка. Выплата назначается с даты подачи заявления и обязательно будет осуществлена всем в полном объеме, пообещали в соцзащите.

ИСТОЧНИК KP.RU