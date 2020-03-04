Жалобы на содержание животных в курском зоопарке не подтвердились

4 Март 2020 2020-03-04T16:41:56+03:00

Ранее в соцсетях люди люди писали о плохих условиях в «Волковом ключе»

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Специалисты Управления ветеринарии Курской области обследовали зоопарк в село Журавлино Октябрьского района. В социальных сетях ранее появилась информация о том, что животные в нем содержатся в плохих условиях.

- 3 марта ветеринары в присутствии сотрудников зоопарка «Волков ключ» осмотрели места, где содержат животных. Они размещаются в индивидуальных крытых вольерах, где есть подстилки из соломы и будки. Чтобы предотвратить самовольный выход животных из вольера, двери закрывают на замок, - рассказали в администрации региона.

Заместитель губернатора Сергей Стародубцев уточнил:

- Проверка показала, что информация в соцсетях оказалась недостоверной. Санитарное состояние вольеров надлежащее, их ежедневно убирают. Животных здесь кормят строго по графику. Ветеринарное обслуживание зоопарка осуществляет ОБУ «Станция по борьбе с болезнями животных Октябрьского района».

По словам сотрудников зоопарка, с наступлением сухой и теплой погоды клетки будут отремонтированы и покрашены, планируется также обновить домики и элементы декора.

ИСТОЧНИК KP.RU