Директор курской школы оскорбляла учеников и учителей
В прокуратуру Курской области обратились родители учащихся одной из сельских школ Кореневского района. Они пожаловались на нарушение педагогической этики директором школы.
- Директор оскорбляла учеников, их родителей и учителей, - подтвердили в прокуратуре. - Это нарушает требования законодательства об образовании, а также Кодекса профессиональной этики педагогических работников.
Прокуратура внесла Главе администрации Кореневского района представление и порекомендовала главе района воздействовать на директора школы в рамках закона.
Выяснилось, что директриса уже получала выговор за аналогичные нарушения. На сей раз ее снова поймали на сквернословии в адрес учеников и учителей.
ИСТОЧНИК KP.RU