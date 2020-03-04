Директор курской школы оскорбляла учеников и учителей

4 Март 2020 2020-03-04T14:47:29+03:00

Директор до этого уже получала выговор за ругань Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В прокуратуру Курской области обратились родители учащихся одной из сельских школ Кореневского района. Они пожаловались на нарушение педагогической этики директором школы.

- Директор оскорбляла учеников, их родителей и учителей, - подтвердили в прокуратуре. - Это нарушает требования законодательства об образовании, а также Кодекса профессиональной этики педагогических работников.

Прокуратура внесла Главе администрации Кореневского района представление и порекомендовала главе района воздействовать на директора школы в рамках закона.

Выяснилось, что директриса уже получала выговор за аналогичные нарушения. На сей раз ее снова поймали на сквернословии в адрес учеников и учителей.

ИСТОЧНИК KP.RU