В Курске приступили ямочному ремонту

4 Март 2020 2020-03-04T14:34:56+03:00

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Летом ямочный ремонт проводят с применением горячей асфальтобетонной смеси, зимой – литой асфальтобетонной смеси, которую можно использовать при температуре до -10° С. Этот метод ремонта достаточно эффективен вследствие минимальной пористости литого асфальтобетона, что обеспечивает более длительный срок службы отремонтированного участка, заверили в администрации региона.

- Приводятся в порядок наиболее аварийные участки дорог на улицах Полевой, Октябрьской, Маяковского, Дубровинского, Малых, Аэродромной, Марата, Дзержинского, Резиновой, Светлой, Бойцов 9-й дивизии, проспекте Кулакова, в 1-м Суворовском и во 2-м Воротнем переулках. Объем запланированного ямочного ремонта –1323 квадратных метров, - уточнили в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU