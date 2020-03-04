2020-03-04T14:31:35+03:00
Общество

Здание бывшей кирхи в центре Курска внесли в реестр недвижимости

Сейчас здесь находится прокуратура
Ольга ДАНИЛОВА
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Здание было построено в конце 19 векаЗдание было построено в конце 19 векаФото: предоставлено пресс-службой
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В реестр недвижимости (ЕГРН) внесли сведения об объекте культурного наследия регионального значения «Здание кирхи». Он расположен в Курске на улице Ленина, 21.

Почти 50 лет в этом здании находится прокуратура Курской области. История его начинается в 19 веке. В 1825 году проживающие в Курске иностранцы основали евангелическо-лютеранскую общину, а через год открыли молельный дом. Спустя 69 лет вблизи старой лютеранской церкви на Московской улице была построена кирха святых апостолов Петра и Павла. В 1924 году лютеранскую церковь закрыли.

Позже в бывшей кирхе располагались радиоклуб, склад городской торговой организации. К началу войны здание реконструировали по проекту архитектора Михаила Григорьева. После этого архитектурный облик бывшей кирхи кардинально изменился и уже не имел ничего общего с религиозным объектом.

В 1971 году в здание переехала областная прокуратура. С течением времени облик его менялся, проводились капитальные ремонты внутри объекта, классический светло-желтый цвет фасада был изменен на бордовый.

В 2019 году после капитального ремонта фасаду вернули изначальный цвет. В двух помещениях здания сохранены потолки 1895 и 1938 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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