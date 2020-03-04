Курянку подозревают в убийстве собственного мужа
СК завел уголовное дело против 62-летней жительницы Курчатова. Ее подозревают в убийстве.
По версии следствия трагедия произошла 3 марта вечером в квартире в одной из многоэтажек на улице Садовая Курчатова. В доме произошел семейный скандал и пенсионерка стала избивать своего 61-летнего мужа костылем и кухонным топориком. Женщина била супруга до тех пор, пока он не умер.
- Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается, - прокомментирвовали трагедию в СК.
ИСТОЧНИК KP.RU