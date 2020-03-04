2020-03-04T14:04:39+03:00
Происшествия

Курянку подозревают в убийстве собственного мужа

Пенсионерка расправилась с супругом с помощью костыля и топорика, считают в СК
Ольга ДАНИЛОВА
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Женщине грозит длительный срокЖенщине грозит длительный срокФото: Светлана ВОЛКОВА
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СК завел уголовное дело против 62-летней жительницы Курчатова. Ее подозревают в убийстве.

По версии следствия трагедия произошла 3 марта вечером в квартире в одной из многоэтажек на улице Садовая Курчатова. В доме произошел семейный скандал и пенсионерка стала избивать своего 61-летнего мужа костылем и кухонным топориком. Женщина била супруга до тех пор, пока он не умер.

- Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается, - прокомментирвовали трагедию в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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