Курянку подозревают в убийстве собственного мужа

4 Март 2020 2020-03-04T14:04:39+03:00

Пенсионерка расправилась с супругом с помощью костыля и топорика, считают в СК

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СК завел уголовное дело против 62-летней жительницы Курчатова. Ее подозревают в убийстве.

По версии следствия трагедия произошла 3 марта вечером в квартире в одной из многоэтажек на улице Садовая Курчатова. В доме произошел семейный скандал и пенсионерка стала избивать своего 61-летнего мужа костылем и кухонным топориком. Женщина била супруга до тех пор, пока он не умер.

- Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается, - прокомментирвовали трагедию в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU