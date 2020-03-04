2020-03-04T13:14:28+03:00
Общество

Более 19 тысяч маленьких курян живут в нищите

С 1 июля такие семьи будут получать доплату в 5050 рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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Федеральные власти к июлю должны разработать связанную с начислениями нормативную базуФедеральные власти к июлю должны разработать связанную с начислениями нормативную базуФото: Светлана ВОЛКОВА
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Семьи с невысоким доходом (где среднедушевой доход на человека не превышает одного прожиточного минимума) смогут получать выплаты на детей от трех до семи лет. В Курской области размер такой ежемесячной выплаты составит 5050 рублей, об этом рассказала председатель областного комитета социального обеспечения, материнства и детства Татьяна Сукновалова:

- В федеральном бюджете нашему региону на эти цели предусмотрено финансирование. При уточнении регионального бюджета на ближайшем заседании Курской областной Думы будут заложены 13% на софинансирование этой меры поддержки. Мы предполагаем, что за выплатой обратятся около 19 тысяч семей Курской области.

Федеральные власти к июлю должны разработать связанную с начислениями нормативную базу и механизм межведомственного электронного взаимодействия структур. Это нужно потому, что семья для выплат не будет собирать никаких справок, а только подаст заявление. Органы социальной защиты сами будут запрашивать все необходимые документы, подтверждающие право на выплату, пообещали чиновники.

- Просим все семьи не волноваться. Начать выплату регионы должны будут уже 1 июля 2020 года. Мы дополнительно сообщим о том, куда подавать документы. При начислении будут предусмотрены выплаты и за прошедший период – с 1 января 2020 года, – рассказала Татьяна Сукновалова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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