Более 19 тысяч маленьких курян живут в нищите

4 Март 2020 2020-03-04T13:14:28+03:00

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Семьи с невысоким доходом (где среднедушевой доход на человека не превышает одного прожиточного минимума) смогут получать выплаты на детей от трех до семи лет. В Курской области размер такой ежемесячной выплаты составит 5050 рублей, об этом рассказала председатель областного комитета социального обеспечения, материнства и детства Татьяна Сукновалова:

- В федеральном бюджете нашему региону на эти цели предусмотрено финансирование. При уточнении регионального бюджета на ближайшем заседании Курской областной Думы будут заложены 13% на софинансирование этой меры поддержки. Мы предполагаем, что за выплатой обратятся около 19 тысяч семей Курской области.

Федеральные власти к июлю должны разработать связанную с начислениями нормативную базу и механизм межведомственного электронного взаимодействия структур. Это нужно потому, что семья для выплат не будет собирать никаких справок, а только подаст заявление. Органы социальной защиты сами будут запрашивать все необходимые документы, подтверждающие право на выплату, пообещали чиновники.

- Просим все семьи не волноваться. Начать выплату регионы должны будут уже 1 июля 2020 года. Мы дополнительно сообщим о том, куда подавать документы. При начислении будут предусмотрены выплаты и за прошедший период – с 1 января 2020 года, – рассказала Татьяна Сукновалова.

ИСТОЧНИК KP.RU