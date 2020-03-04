На курянку завели дело за то, что она поцарапала полицейскому лицо
СК завел уголовное дело против 24-летней жительницы Курска по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
По версии следствия ночью 22 февраля пьяную девушку полицейские посадили в служебный автомобиль патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Курску, чтобы доставить в территориальный отдел полиции для привлечения к административной ответственности.
- Курянка умышленно поцарапала ногтями лицо и руку инспектора ОБ ППСП УМВД России по Курску, - считают в СК.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU