2020-03-04T11:18:42+03:00
Происшествия

На курянку завели дело за то, что она поцарапала полицейскому лицо

ЧП произошло в Сеймском округе
Ольга ДАНИЛОВА
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Девушку обвиняют в нападении на полицейскогоДевушку обвиняют в нападении на полицейскогоФото: Светлана ВОЛКОВА
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СК завел уголовное дело против 24-летней жительницы Курска по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия ночью 22 февраля пьяную девушку полицейские посадили в служебный автомобиль патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Курску, чтобы доставить в территориальный отдел полиции для привлечения к административной ответственности.

- Курянка умышленно поцарапала ногтями лицо и руку инспектора ОБ ППСП УМВД России по Курску, - считают в СК.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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