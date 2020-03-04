Курянин перечислил мошеннику 36 тысяч рублей за "эскорт-услуги"
С заявлением в полицию обратился 46-летний курянин. Он нашел в интернете объявление об оказании интимных услуг и позвонил по указанному телефону, чтобы договориться о встрече. Ему ответил женский голос. Деньги предложили заплатить вперед, переводом на номер мобильного телефона. Курянин выполнил условие незнакомки и перечислил 36 тысяч рублей. Но девушка так и не приехал, а утром разочарованный мужчина обратился в полицию.
Правоохранители быстро разобрались в ситуации и смогли установить личность злоумышленника. Выяснилось, что в дистанционном обмане участвовала вовсе не девушка, а мужчина, который во время разговора изменил тембр голоса.
- Подозреваемый задержан курскими полицейскими в другом регионе.По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 «Мошенничество». Ее санкция предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в региональном УМВД КП-Курск.
Полицейские напоминают курянам, что не следует переводить деньги незнакомым, а также оплачивать сомнительные услуги или товары.
ИСТОЧНИК KP.RU