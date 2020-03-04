Под Курском пожар тушили 12 человек и пять единиц техники

4 Март 2020 2020-03-04T09:14:15+03:00

Сообщение о пожаре поступило вечером 3 марта Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В 20:05 3 марта в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Чуриловский Дмитриевского района.

Пожарные по прибытии в 20:24 стали тушить пожар. Загорание локализовано в 20:28, ликвидировано в 20:33.

В результате пожара огонь полностью уничтожил кровлю дома, повреждены холодный коридор и кухня.

Пожар тушили 12 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU