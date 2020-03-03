2020-03-03T16:24:48+03:00
Общество

В Курской области потеплеет до 13 градусов

Существенных осадков не ожидается
Яна ШЕЛЕСТ
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Температура воздуха ночью составит 0…+5°С, днем +8…+13 ºСТемпература воздуха ночью составит 0…+5°С, днем +8…+13 ºСФото: Из архива "КП"
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В ближайшие сутки в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…+5°С, днем +8…+13 ºС.

Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 метров, при тумане 1000 метров. Одна из наиболее серьёзных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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