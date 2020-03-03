2020-03-03T16:21:56+03:00
Происшествия

Курского фермера обвиняют в мошенничестве с субсидиями

Прокуратура считает, что предприниматель похитил 2,7 миллиона рублей бюджетных денег
Ольга ДАНИЛОВА
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На самом деле мужчина заключил фиктивные сделки, считают в ведомствеНа самом деле мужчина заключил фиктивные сделки, считают в ведомствеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Комитет агропромышленного комплекса Курской области предоставил индивидуальному предпринимателю из областного бюджета грант в форме субсидии на развитие семейных животноводческих ферм в сумме 8,5 млн. рублей.

В обоснование понесенных затрат предприниматель предоставил в Комитет план расходов, согласно которому он собирался купить сельскохозяйственную технику, частично оплатив за нее средствами гранта.

- На самом деле мужчина заключил фиктивные сделки с членом семейной фермы, а также со знакомым якобы о приобретении сельхозтехники на общую сумму 4,7 млн. рублей. Однако, как показала проверка, часть этой техники была куплена им ранее по заниженной цене, а другая - вообще не приобреталась, - рассказали в прокуратуре.

Таким способом на основании подложных документов глава крестьянско-фермерского хозяйства похитил субсидию в форме гранта на 2,7 млн. рублей, считают в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU

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