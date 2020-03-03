В Курской области создадут промышленный технопарк

3 Март 2020 2020-03-03T15:58:58+03:00

В течение двух лет планируется построить площадку с инфраструктурой и помещениями

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Губернатор Курской области Роман Старовойт и генеральный директор ООО «Совтест АТЕ» Игорь Марков подписали соглашение о сотрудничестве. Сторона намереваются создать в области частный промышленный технопарк. На площади в пять тысяч квадратных метров планируется объединить разработчиков и производителей инновационного и радиотехнического электронного оборудования.

При этом для резидентов технопарка будет создана специальная инфраструктура и коммуникации. На создание технопарка планируется привлечь субсидию Министерства промышленности и торговли РФ. Размер господдержки может составить до 280 млн рублей. Эти средства пойдут не только на строительство помещений, но и создание высокопроизводительных вычислительных комплексов.

Развитие технопарка будет идти в рамках дорожной карты, определенной Минпромторгом России. В течение двух лет планируется построить площадку с инфраструктурой и помещениями. В следующие пять лет предприятия технопарка должны добиться стабильного выпуска продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU