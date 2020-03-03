2020-03-03T15:28:52+03:00
Общество

В Курске появится парк русско-татарской дружбы

Его возведут на Северо-западе
Яна ШЕЛЕСТ
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Парк планируется разбить вблизи торгового центра «Континент»Парк планируется разбить вблизи торгового центра «Континент»Фото: Из архива "КП"
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Прошлым летом жители Северо-западного микрорайона обратились к властям с просьбой создать парк в этой части города. Роман Старовойт поддержал идею и обещал проработать варианты ее воплощения.

Курская региональная общественная организация международного сотрудничества «Татарско-русская дружба» высказала мнение о создании парка дружбы между нашими народами и установке в нем памятника известному татарскому народному поэту, публицисту и общественному деятелю Габдулле Тукаю. Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что республика готова оказать содействие в благом начинании.

В Татарстан направили техническое задание на разработку проектно-сметной документации. Проект представят для общественного обсуждения. Парк планируется разбить вблизи торгового центра «Континент».

ИСТОЧНИК KP.RU

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