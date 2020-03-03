В "Одноклассниках" появились фейковые страницы курских мэра и губернатора

3 Март 2020 2020-03-03T15:16:31+03:00

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В соцсети "Одноклассники" появились фейковые аккаунты губернатора Курской области Романа Старовойта и мэра Курска Виктора Карамышева. Обе "фейковые" персоны тут же "зафрендили" друг друга, но виртуальная жизнь аккаунтов оказалась недолгой.

- У Романа Старовойта существует лишь два аккаунта в социальных сетях в ВКонтакте (https://vk.com/gubernator46) и Инстаграм (https://www.instagram.com/gubernator46), и оба подтверждены/верифицированы, - пояснили в обладминистрации региона. - Техподдержка "Одноклассников" по нашей жалобе заблокировала фейковый аккаунт. Спасибо всем, кто обратил внимание на эту ситуацию.

Аналогичным образом в мэрии отреагировали на виртуального двойника Карамышева:

- В социальной сети "Одноклассники" появилась фэйковая страница главы города Виктора Николаевича Карамышева. Сообщаем вам, что глава города Курска не заводил страницу в "Одноклассниках" и сообщения, которые публикуются на ней от его имени, не имеют никакого отношения ни к главе города Курска, ни к работе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU