СК проверяет обстоятельства гибели курянина в гараже

3 Март 2020 2020-03-03T15:01:46+03:00

Изменить размер текста: A A

"КП-Курск" уже сообщала о ЧП, которое произошло 3 марта примерно во втором часу ночи.

В Курске горел гараж мансардного типа, расположенный в Пятом Малиновом переулке Курска. В результате пожара погиб 63-летний мужчина.

- По этому факту Сеймским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка, - сообщили в СК региона.

Во время осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что мужчина выпивал. Предположительно, возгорание гаража могло произойти из-за неосторожного обращения огнем при курении, уточнили в ведомстве.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU