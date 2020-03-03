3 Март 2020 2020-03-03T14:47:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курске пройдет этап Всероссийского турнира «Подмастерья» среди детских команд.

В турнире, который будет проходить с 7 по 9 марта на футбольном поле с искусственным покрытием в парке 50 лет ВЛКСМ (Боева дача) примут участие 12 команд из Белгорода, Железногорска, Курска, Орла и Московской области. Предварительные турниры пройдут в 18 городах РФ: Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Воронеж, Ессентуки, Зеленогорск (Красноярский край), Знаменск (Астраханская обл.), Комсомольск-на-Амуре, Курск, Новороссийск и других.

Финальные соревнования состоятся с 21 по 28 сентября в Новороссийске, где соберутся лучшие 36 команд, золотые и серебряные призёры предварительных соревнований.

Время проведения состязаний: 7-8 марта с 9.00 до 18.30, марта с 9.00 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU