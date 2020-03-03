В Курской области без электричества остались 255 домов

3 Март 2020 2020-03-03T14:15:57+03:00

На место аварии направлены силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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3 марта в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об отключении электроснабжения в городе Льгове. В зону отключения попало 255 жилых домов, 833 человека.

На место аварии направлены силы и средства территориальной подсистемы РСЧС. Для разведки обстановки и координации действий на место выехала оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона города Льгова и Льговского района и аварийно-восстановительные бригады.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU