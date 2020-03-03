С гриппом и ОРВИ слегло почти семь тысяч курян

3 Март 2020 2020-03-03T14:00:52+03:00

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С 24 февраля по 1 марта в Курской области зарегистрировано 6 962 случая гриппа и ОРВИ; это ниже эпидемического порога на 13,6%, сообщает Управление Роспотребнадзора по Курской области.

Среди заболевших в основном дети - 75,2%. Превышение эпидемического порога отмечается в одной возрастной группе - 3-6 лет (на 12,4%).

На прошедшей неделе в связи со снижением посещаемости приостановлен образовательный процесс в одной школе полностью, частично - в 14 классах 11 школ области и трех группах двух дошкольных образовательных учреждений.

Для предупреждения заражения ОРВИ и гриппом рекомендуется ограничить посещение мест массового скопления людей, избегать контакта с больными людьми, соблюдать меры личной профилактики, тщательно мыть руки, использовать антисептики, пользоваться медицинскими масками в общественных местах, регулярно проветривать помещения и проводить их влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

При первых симптомах заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом.

Консультацию по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа также можно получить на горячей линии Управления Роспотребнадзора по Курской области в рабочие дни по телефону: (4712) 58-71-86.

ИСТОЧНИК KP.RU