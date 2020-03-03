Под Курском сгорел деревянный дом
Пожар произошел в Кореневском районе
Возгорание локализовали в 00:02, ликвидировали полностью - в 00:10Фото: Из архива "КП"
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2 марта в 23:31 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в жилом доме в поселке Каучук Кореневского района. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 31 Кореневского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.
Возгорание локализовали в 00:02, ликвидировали полностью - в 00:10. В результате пожара в доме сгорела кровля. Пожар тушили 13 человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU