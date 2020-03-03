В центре Курска без тепла и горячей воды останутся десятки домов

3 Март 2020 2020-03-03T12:40:48+03:00

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4 марта специалисты «Квадра» проведут ремонт ветхого участка тепловой магистрали на улице Можаевская. На время работ – с 10.00 до 17.00 – будет приостановлена подача тепла и горячей воды по ряду адресов в центральной части города.

Теплосеть в этом месте регулярно подтапливается сточными водами из-за того, что улица расположена под уклоном и на ней нет ливневой канализации. Коррозия и стала причиной износа участка трубопровода.

В «Квадре» сообщают: «В платежках за следующий месяц мы отразим перерасчет для потребителей, проживающих в домах, не оборудованных коллективными приборами учета тепловой энергии. Потребители, у которых установлены общедомовые счетчики, заплатят только за фактически потребленные ресурсы».

Список зданий в зоне ремонта:

- ул. Можаевская, 4, 9, 6,

- ул. М. Горького, 28, 26, 34,

- ул. Радищева, 35, 33, 54, 56, 58, 52, 50, 48, 64,66, 60/15,66а, 60/15,

- ул. Ленина, 26, 24, 38, 38а,

- ул. Ватутина, 14, 19, 20, 21, 23, 24,

- ул. Димитрова, 31, 33, 35, 37, 37б, 40, 52, 57, 61, 62, 64, 71, 73, 75,

- ул. Ленина, 24, 30, 38а,

- ул. Кирова, 5,

- ул. Золотая, 8,

- ул. Семеновская, 21, 23, 39, 65, 65а, 65б, 74, 76, 69а, 78, 82, 82а, 75, 75А, 77, 79, 98,

- ул. Садовая, 32, 28, 30, 42, 36, 40, 42б, 27, 25/69, 23 ,19, 21, 29, 31,

- пер. Гоголя, 6, 36, 46, 49/51, 53, 53а, 55, 57, 65,

- ул. Халтурина, 2, 12, 3, 5, 14, 19, 22,18, 18/48, 18а,

- ул. С.Разина, 4, 20, 22а, 24, 7а, 8,

- ул. Сторожевая, 3, 8, 6а, 6, 8б, 6, 6б,16/4, 7, 16/1,/2,/3,

- ул. Коммунистическая, 3, 3б, 6, 6а, 6б, 4а, 3а, 8.

ИСТОЧНИК KP.RU