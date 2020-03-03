Курянин полтора месяца ездил по поддельным правам

3 Март 2020 2020-03-03T12:06:29+03:00

Курянин во второй раз лишился прав Фото: Светлана ВОЛКОВА

До этого его лишили прав за вождение в пьяном виде

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В Медвенском районе 25-летний житель Обояни признан виновным в покупке, хранении и использовании поддельного водительского удостоверения.

До этого суд лишил мужчину водительских прав из-за вождения автомобиля пьяным. Запрет действовал до 27 апреля 2021 года. Несмотря на это он через Интернет купил поддельное водительское удостоверение категории «В, В1, М» на другую фамилию, заплатив 14 тысяч рублей. С фальшивыми правами житель Обояни полутора месяца незаконно ездил на своей машине по Курской области. В ноябре прошлого года его автомобиль остановил инспектор ДПС. При проверке документов выяснилось, что права фальшивые.

Суд дал водителю полгода ограничения свободы. Кроме того мужчина лишен права управления транспортом больше чем на год.

ИСТОЧНИК KP.RU