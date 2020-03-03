Курянин организовал интернет-магазин по продаже наркотиков

3 Март 2020 2020-03-03T11:49:43+03:00

Подозреваемого арестовали и до конца следствия он будет находится в изоляторе Фото: УМВД России по Курской области.

Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишении свободы

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Сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали 25-летнего жителя Курска. Парень создал интернет-магазин по продаже различных наркотиков, в том числе и кокаина.

Распространением подозреваемый занимался сам. Он купил два автомобиля и по ночам в частных секторах Курска и ближайших районах делал тайники-закладки. Оптовую партию запрещенных веществ молодой человек хранил в лесном массиве.

Всего у злоумышленника изъяли около 400 граммов наркотических средств, а также приспособления для их расфасовки. Деятельность интернет-магазина пресечена, а также блокирован канал поставки наркотиков в регион. Изъятые наркотики направлены на экспертизу.

Подозреваемого арестовали и до конца следствия он будет находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических средств». Парню грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU