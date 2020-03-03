В Курске автомобиль врезался в рекламный щит
Женщина-водитель получила травмы
В результате ДТП женщина-водитель получила травмыФото: Из архива "КП"
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2 марта примерно в 16:00 40-летняя женщина-водитель автомобиля ВАЗ-2115 ехала по улице 3-й Кисленской со стороны Елисеева в направлении Магистрального проезда.
Напротив дома № 74/5 она, по предварительным данным, не справилась с управлением и врезалась в рекламный щит. В результате ДТП женщина-водитель получила травмы, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU