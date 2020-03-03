2020-03-03T10:05:03+03:00
Общество

Умер Герой Советского Союза Михаил Алексеевич Булатов

Ветерану было 95 лет
Яна ШЕЛЕСТ
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Ветерану было 95 летВетерану было 95 лет
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3 марта скончался ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, Почетный гражданин Курской области и города Курска Михаил Алексеевич Булатов. Ему было 95 лет.

Михаил Алексеевич Булатов — командир отделения 369-го отдельного саперного батальона 235-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта.

В 2000 году Михаил Булатов стал лауреатом первого Курского областного конкурса общественного признания «Человек года». В 2003 году ветеран был награжден орденом Дружбы, а в 2007 — орденом Почета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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