Куряне попали под суд за незаконную ловлю рыбы

3 Март 2020 2020-03-03T09:46:34+03:00

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В суд передано дело против трех сельских жителей, которых обвиняют по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору, с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов).

Как установлено в ходе расследования уголовного дела, жители Глушковского района на реке Сейм с применением остроги, которая запрещена, незаконно ловили рыбу и раки. В результате Московско-Окскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству причинен материальный ущерб на 13 655 рублей, сказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд.

Санкция ч. 3 ст. 256 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU