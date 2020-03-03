2020-03-03T08:48:09+03:00
Происшествия

В Курске иномарка сгорела в гараже

ЧП произошло ночью
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Пожар вспыхнул ночьюПожар вспыхнул ночьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

В 01:34 3 марта в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в гараже на улице 5-й Малиновый переулок в Курске.

По данным МЧС пожарные по прибытии в 01:39 приступили к тушению пожара. Загорание локализовано в 02:06, ликвидировано в 02:16.

В результате пожара сгорели двухэтажный кирпичный гараж мансардного типа и автомобиль «Тойота Авенсис».

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер Герой Советского Союза Михаил Алексеевич Булатов
Куряне попали под суд за незаконную ловлю рыбы
Курский БК «Динамо» обыграл оренбуржскую «Надежду»
В Курске иномарка сгорела в гараже
В Курске задержали подростка с наркотиками
Курянин стал чемпионом Европы по фехтованию
В Курской области отремонтируют учреждения культуры
74-летняя курянка пыталась дать взятку полицейскому
Курский проект "Кино в театре" перешел в новый формат
99 лет исполнилось курянину, участнику Великой Отечественной, Петру Михину
К 8 Марта в Курске откроется выставка
Курянин угнал "семерку", чтобы доехать до дома
В Курске раскрыли кражу ювелирных украшений из ломбарда
Пьяная курянка без прав сбила девушку и скрылась
В Курске завершились масленичные гулянья
Курский региональный сосудистый центр расширят
В Курске ночью загорелся дом
В Курске снесут еще одно бывшее общежитие
В Курске 27-летний парень пострадал при пожаре в гараже
С 3 марта в Курске поднимется стоимость проезда в общественном транспорте