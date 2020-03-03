В Курске иномарка сгорела в гараже

3 Март 2020 2020-03-03T08:48:09+03:00

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В 01:34 3 марта в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в гараже на улице 5-й Малиновый переулок в Курске.

По данным МЧС пожарные по прибытии в 01:39 приступили к тушению пожара. Загорание локализовано в 02:06, ликвидировано в 02:16.

В результате пожара сгорели двухэтажный кирпичный гараж мансардного типа и автомобиль «Тойота Авенсис».

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU