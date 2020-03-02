2020-03-02T16:51:22+03:00
Происшествия

В Курске задержали подростка с наркотиками

У парня было одиннадцать подозрительных пакетиков
Ольга ДАНИЛОВА
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В СК считают, что парень собирался сбыть наркоту в городеВ СК считают, что парень собирался сбыть наркоту в городеФото: Светлана ВОЛКОВА
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СК завел уголовное дело против 17-летнего молодого человека, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

7 февраля примерно с пятом часу вечера в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали парня в СНТ «Любитель» Курска. Во время досмотра у него нашли одиннадцать свертков общей массой 22, 04 грамм, в которых были наркотики.

- Наркотики он намеревался сбыть через «тайники-закладки» в Курске, - сообщили в СУ СК региона.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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