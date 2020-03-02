Курянин стал чемпионом Европы по фехтованию

2 Март 2020 2020-03-02T16:49:52+03:00

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1 марта в Хорватии прошел командный турнир рапиристов на первенстве Европы-2020 среди юниоров. В составе сборной России Владислав Мыльников из Курской области выиграл золото шестой раз подряд. Для курянина это третья командная европейская победа.

Кроме Владислава Мыльникова на помост выходили участники личного финала братья Кирилл и Антон Бородачевы из Самары, а также Дмитрий Осипов.

Россияне выиграли у соперников из Финляндии со счетом 45:10 и Венгрии – 45:33, в полуфинале одолели Польшу – 45:28. Во встрече за первое место они справились с противниками из сборной Италии с перевесом всего в один укол – 45:44.

ИСТОЧНИК KP.RU